Elevassistent till Resursskolan
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2026-06-02
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
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Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Sandvikens kommuns resursskola är en skolenhet inom grundskolan som erbjuder mottagande för elever med extra stora behov inom autismspektrum, som inte anses kunna tillgodoses inom grundskolans ordinarie verksamhet.
Från starten av höstterminen 2026 kan vi erbjuda elever i åk 1-4 möjlighet till placering i resursskolan. Skolan kommer att öppna tillfälligt i Västanbyns skolas lokaler. Västanbyns skola ligger i norra utkanten av Sandviken längs väg 272 med närhet till naturområdet Högbo bruk.
Målet i resursskolan, såväl som i den ordinarie grundskolan, är att alla elever ska få rätt stöd vid rätt tillfälle. Resursskolan kan erbjuda särskilt stöd till de elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning som krävs i ordinarie grundskola.
Vi söker nu 2-3 elevassistenter till Resursskolan för anställning under ht26. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Resursskolan arbetar du nära enskilda elever eller elevgrupper som är i behov av särskilt stöd under skoldagen och i fritidsverksamheten. Arbetet bedrivs i samarbete med lärare och andra elevassistenter. Varje elev är unik och din uppgift som elevassistent är att kunna bidra med att skapa en stimulerande lärmiljö för var och en. Vi vill även att du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa varma relationer till varje elev.
Du bidrar genom att:
• Vara flexibel och ha ett lösningsorienterat arbetssätt
• Stötta elever i undervisningen och under fritidsaktiviteter
• Arbeta med tydliggörande pedagogik på grupp- och individnivå
• Använda bildstöd och digitala verktyg för att förklara och kommunicera
Vi gör varandra bättre genom att:
• Dela kunskap och erfarenheter med kollegor
• Skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö
• Vara lyhörda för varje elevs behov
• Arbeta lösningsfokuserat och med stort engagemangKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Du har förmågan att utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar. Du är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ för att skapa en fungerande vardag. Genom ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare bidrar du till en trygg och utvecklande lärmiljö.
För uppdraget krävs:
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Djupt intresse för elever med autism
Vi ser gärna att du har kunskap om, och erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrum. Det är även en fördel med IT-kompetens och erfarenhet av att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Kommunal Sandviken vastragastrikland.mitt@kommunal.se 010-4428857 Jobbnummer
9943663