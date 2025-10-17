Elevassistent till Östervångsskolan, Lund
2025-10-17
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Östervångsskolan i Lund har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Som elevassistent arbetar du i klass/flera klasser samt i fritidshemmets verksamhet. I detta uppdrag ingår framför allt arbete i en klass på högstadiet samt fritidshemmet.
Som elevassistent i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa, med särskilt fokus på de elever som behöver stöd på grund av olika behov, såväl fysiska, språkliga och psykosociala.
Elevassistentens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med lärarna och elevhälsoteam.
Som elevassistent ska du vara ett stöd för att alla elever ska få samma förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen.
Du stödjer alla elevers delaktighet i kamratlivet och skolans hela verksamhet med såväl självständighet som inkludering som mål.
Du har en aktiv roll i skolarbetet.
Du skapar en trygg lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Adekvat utbildning för arbete med barn och ungdomar.
* Gymnasieutbildning med inriktning barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
* Erfarenhet av förebyggande och åtgärdande för elever i behov av särskilt stöd och/eller erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. I detta ingår arbete med konflikthantering samt stödjande insatser för att förhindra konflikter och utmaningar i social miljö.
* Svenskt teckenspråk och svenska i skrift.
* Goda generella IT-kunskaper samt kunskaper i Office/outlook samt i system som syftar till stöd i arbetet med eleverna.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med barn och unga
* Kunskaper om dövkultur
* Kunskaper om olika funktionsnedsättningar
Vi söker dig som är:
* Självgående
* Flexibel
* Stabil
* God förmåga att skapa relationer
* Samarbetar väl med andra
* Har en hög grad av personlig mognad
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
