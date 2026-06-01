Elevassistent till Norra Skolan
2026-06-01
Norra skolan är en F-3 skola med ca 140 elever. Vi arbetar i arbetslag och verkar aktivt i ett kollegialt lärande.Undervisningen i skolan och fritidshemmet vilar på den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinger som framgår av del 1 och 2 i läroplanen. Vår skola är en inspirerande arbetsplats och här sätter vi eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar och trygghet. På Norra skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som elevassistent kommer du att arbete som stöd för elever vid undervisning. Du kommer att agera som stöd även i det sociala samspelet om behovet finns och är den personen som finns där för elever i inlärningssituationer och ger de omsorg. Du arbetar för att elever ska kunna nå sina mål och för att skapa positiv miljö för de i deras lärande. Därför i ditt arbete ska du kunna anpassa stödet enligt elevernas behov och förutsättningar. Som elevassistent arbetar du med enskilda elever eller med en grupp beroende på behovet.
Vanliga arbetsuppgifter
Elevstöd i klassrummet men också i olika aktiviteter på raster
Du ska stödja eleven/elever i att planera, prioritera och slutföra skolarbetet
Samarbeta med pedagoger och övrig personal
Kvalifikationer
Utbildad elevassistent eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
God svenska i tal och skrift
Meriterande
God kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Tidigare erfarenhet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
Talar fler språk.
Vi söker dig!
Du som strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Som person är du flexibel, trygg och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har också en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig, öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare. Tillträde vid höstterminens start.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Residensgränd 26 (visa karta
)
831 41 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Malin Rimmö malin.rimmo@ostersund.se Jobbnummer
9940611