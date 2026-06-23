Elevassistent till Mariaskolan
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning av verksamheten
Mariaskolan är en f-6 skola med ca 130 elever samt en fritidsavdelning, belägen i ett villaområde nära centrum. På Mariaskolan pågår projektet Gällivare modellen som innebär att det i varje klass arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bistå en elev eller en grupp elever som kan ha olika behov, fysiska eller sociala behov. Du är tillsammans med pedagogen i klassrummet och där hjälper du till så att alla elever når målen.Du kommer även att vara på fritidshemmet, vid öppning eller efter skolans slutKvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasialutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person ska du ha ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Innan anställning krävs utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxlingAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2026-07-07.
Upplysningar
Biträdande rektor Helene Mickelsson, tel 0970-818 303
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9975394