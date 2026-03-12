Elevassistent till Malmens skola
Malmens skola är en kommunal F-6 grundskola som är centralt belägen i Kumla. Skolan har idag ca 165 elever och är en årskull i varje årskurs. Majoriteten av eleverna bor i skolans upptagningsområde. Området och skolan präglas av kulturell och språklig mångfald. På Malmen är personalstyrkan fördelad på lärare, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. Malmens skola har tillgång till en komplett Elevhälsa, bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, skolnärvarocoach, skollogoped och skolpsykolog. Fritidshemmet på Malmen är fördelad på två avdelningar, på fritids Räven går elever i åk. F-1 och på fritids Vargen går elever i åk. 2-6.
Just nu pågår det spännande arbetet med nybyggnation av idrottshall och skola. Den nya skolan byggs på skolområdet och beräknas vara klar för inflytt hösten 2027.
Vi söker nu en elevassistent för vårterminen. Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent för ett vikariat på Malmens skola. Som elevassistent arbetar du med att stötta elever under hela skoldagen, under både skoltid och på fritidshemmet. Under skoltid kommer du arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp för elever med autism. I gruppen ingår elever från förskoleklass till årskurs 3. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor, både lärare och elevassistenter och ni får regelbundet handledning av skollogoped och specialpedagog. Efter skoltid arbetar du på skolans fritidshem.Kvalifikationer
Du som söker har ett intresse för barn och unga. Vi ser gärna att du har en barnskötar- eller elevassistentutbildning, alternativt annan utbildning med fördjupade kunskaper inom autism. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser. Du är empatisk och använder dig av ett lågaffektivt bemötande. Arbetet förutsätter att du har tålamod och att du kan anpassa din kommunikation och förhållningssätt utifrån situationen. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.
Meriterande:
• Barnskötarutbildning, alternativt annan utbildning som kan anses likvärdig
• Elevassistentutbildning
• Tidigare erfarenhet av arbete i skola och på fritidshem
• Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av arbete med barn med autism
• Kunskaper i AKK (exempelvis tecken som stöd)
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor
Jenny Dahlgren jenny.dahlgren@kumla.se 019-58 89 75 Jobbnummer
