Elevassistent till Klämmestorpsskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Mjölby Visa alla pedagogjobb i Mjölby
2026-07-17
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Klämmetorpsskolan är en skola för elever från förskoleklass till skolår 6, där även fritidshem finns. Skolan ligger centralt belägen i Mantorp med närhet till skog och grönområden. På Klämmetorpsskolan möts varje dag ca. 200 elever och 30 medarbetare.
På Klämmetorpsskolan vill vi fånga varje medarbetares unika förmåga att möta våra elever och färga vår verksamhet. Därför är du en flexibel person med ett stort driv, en positiv inställning och en föredömlig samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen som medarbetare på Klämmetorpsskolan är det viktigt att du är en lagspelare, vi arbetar nära varandra. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som karaktäriseras av värme, humor och respekten för alla individers egenvärde.
Vill du bli en del av Klämmetorpsskolans gemenskap?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag kommer att vara tvådelat, dels kommer du att arbeta i förskoleklassen och dels kommer du att arbeta på fritidshemmet.
Du kommer under skoltid att arbete i förskoleklass och finnas där som stöd och hjälp för hela gruppen i deras lek, sociala samspel och läsinlärning. Eventuellt kan du också komma att arbeta i andra klasser än förskoleklassen. Under eftermiddagstid kommer du att jobba på vår fritdsavdelning där elever från förskoleklass och år 1 ingår. Rollen som elevassistent innebär att du är en del i ansvaret för genomförande och utvärdering av förskoleklassens och fritidsverksamheten i en elevgrupp. Tjänsten innebär ett nära samarbete med klasslärare i den klass du arbetar med samt samarbete i ett arbetslag med andra lärare, fritidspersonal och eventuella resurser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller annan relevant utbildning för tjänsten. Meriterande är om du har har erfarenhet av arbete i förskoleklass eller på fritidshem.
Som person är du trygg, flexibel, ansvarsfull och initiativtagande. Du behåller lugnet i stressade situationer, du tar ansvar för dina uppgifter och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Relationsskapande är en viktig del av uppdraget.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-27 , upphör: 2027-06-18 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Anita Gustafsson mjolby.ost@kommunal.se 010 - 234 57 64 Jobbnummer
10004895