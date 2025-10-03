Elevassistent till Johannesbäck anpassad grundskola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Här får du chansen att vara en viktig del i elevernas liv och vardag. Du är en del i en stor personalgrupp som alla arbetar med samma viktiga mål- att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Johannesbäck anpassad grundskola ligger på samma gård som Johannesbäck grundskola. Vi har 50 elever på vår skola. Elever som går i anpassad grundskola har intellektuell funktionsnedsättning och behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag med kompisar på fritids och i skolan, med skolarbetet och alla olika lärsituationer och sociala situationer som finns i elevernas vardag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att hjälpa våra elever med deras vardag i skolan och på fritids. Delta i undervisningen och vara en del av klasslaget runt eleverna och även en del i arbetet på fritidshemmet.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en barnskötarutbildning och/eller en elevassistentutbildning.
Som person är du trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Jobbet passar dig som ser möjligheter i förändringar, har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och som kan snabbt ändra sitt synsätt och sitt förhållningssätt. Vi ser även att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Lena Parkstam, rektor, 018-727 25 15.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
