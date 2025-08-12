Elevassistent till Hyllievångsskolan
2025-08-12
Dina arbetsuppgifter
På Hyllievångsskolan arbetar du i team där lärare, fritidslärare och elevassistenter samverkar och samarbetar för varje elevs lärande och trygghet. Som elevassistent arbetar du som socialt och pedagogiskt stöd till elev/elever med särskilda behov utifrån verksamhetens mål, läroplan och övriga styrdokument. Du kommer att också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritidshemsverksamhet. I det ingår det att uppmuntra till allsidiga kontakter, social gemenskap och att stärka grupprelationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning, gärna inom barn och fritidsprogrammet. Vi ser helst att du har erfarenhet att arbeta i grundskola med elever med olika funktionsvariationer. Vi söker dig som har en förmåga att kunna tolka sociala interaktioner och signaler hos elever, vara en vuxen förebild och är trygg och tillitsskapande. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan ta egna beslut utifrån den situationen som råder. Du ska kunna samarbeta med kollegor för att ge eleverna förutsättningar att lyckas och utvecklas så långt det är möjligt. Du arbetar för att skapa goda hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
Alla som arbetar på Hyllievångsskolan verkar för att skolan ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder. På Hyllievångsskolan finns en skolledning som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för samtliga medarbetare och elever och med vårt salutogena förhållningssätt fokuserar skolan på det som fungerar och är sunt. Vi har behörig personal, låg personalomsättning och vi trivs på vår arbetsplats. Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola som ska främja alla elevers utveckling och lärande. Skolan stod färdigbyggd 2017 och är unikt utformad. Här finns inga traditionella korridorer, utan skolan är öppen och välkomnande. Skolan är byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till salar och grupprum. Förutom våra klassrum har vi två utomhusklassrum att använda på tredje vången. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Skolan som är en F-6 skola har utökats läsårsvis och hade läsåret 2023/2024 sin första årskurs 6. Hyllievångsskolans organisation främjar kollegialt samarbete, både utifrån och planering av undervisning och genom innovativa lokaler. Hyllie är idag i snabb utveckling och planering och byggnation av bostäder, kontor, skolor, förskolor, parker.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid tom 2026-06-12
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast/Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
