Elevassistent till Husieskolan
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I din roll som elevassistent arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever i skola, förskoleklass och fritidshem. Du är delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elever tillsammans med ansvarig pedagog i enlighet med sitt uppdrag. Elevassistenten medverkar till hög kvalitet på det pedagogiska innehållet utifrån läroplanens mål och intentioner. Elevassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. I uppdraget kan ingå omvårdnad av enskilda elever och/eller arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Elevassistenten arbetar utifrån den dokumentation som tillhandahålls om elever, exempelvis pedagogisk dokumentation eller medicinska handlingsplaner. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner på skolan. Vid behov kan även kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget.
Elevassistenten kan beroende på uppdrag tjänstgöra på fritidshem, i skolans samtliga stadier eller i förskoleklass.
• Stöd till elev under lektioner och andra skolmoment
• Ansvar för daglig hantering av diabetes, exempelvis blodsockerkontroller
• Administrering av insulin enligt instruktion och delegation
• Uppmärksamma och agera vid hypo- och hyperglykemi
• Vara ett tryggt stöd under raster, måltider och aktiviteter
• Arbeta i fritidshemmet efter skoltid tillsammans med övrig personal
• Bidra till god studiero, struktur och social trygghet Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande ser vi det som meriterande. Du behöver ha minst två års erfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Du har vidare erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes eller annan medicinsk problematik. Du har medicinsk kunskap, exempelvis genom arbete inom vård, skola eller omsorg. Har du erfarenhet av arbete i skola eller fritidshem ser vi det som meriterande samt om du har vana vid delegerade medicinska arbetsuppgifter
Du har kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa samt kunskap kring skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Du har även kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och trygg i akuta situationer. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt.
Om arbetsplatsen
På Husieskolan har vi höga förväntningar och bidrar alla till en god arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Tillsammans arbetar vi alla mot att göra Husieskolan till varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-06-12
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 30/3 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
