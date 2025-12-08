Elevassistent till Hillerstorpsskolan F-6
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Hillerstorpsskolan är en F-9-skola med cirka 200 elever i årskurs F-6 och cirka 100 elever i årskurs 7-9.
Lärarna är indelade i arbetslag. Ett fortlöpande samarbete finns mellan de olika personalkategorierna. Personalen träffas regelbundet till gemensamma konferenser för F-9. Tack vare närheten till varandra och gemensamma personalrum finns goda möjligheter till samtal och kontakter över de gamla stadiegränserna, samt korta beslutsvägar och närhet mellan medarbetare och chef. En viktig resurs för verksamheten är elevhälsoteamet bestående av kurator, rektor, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du med att stödja enskild elev under skoldag och på fritids. I den aktuella tjänsten kommer du att fungera som ett stöd för elev med neuropsykiatriska funktionshinder som bland annat innebär att eleven har svårigheter med affektreglering. I arbetet ingår också den dagliga administrationen som hör till yrket och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal.
Uppdraget handlar om att skapa trygghet, förebygga eskalering, arbeta relationsbaserat och ge eleven goda förutsättningar att lyckas i skolan. Du arbetar lågaffektivt och stöttar eleven i undervisningen, på raster, övergångar och andra utmanade situationer. Uppdraget innebär också att förutse risksituationer, arbeta förbyggande, stötta eleven i affektreglering och utveckling av strategier.Kvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet av arbete med barn/elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och förmågan att behålla lugn i stressade situationer.
Dina personliga egenskaper är att du är trygg och jordnära, tydlig men varm i ditt bemötande, stabil i känslomässigt och fysiskt krävande situationer, samt relationskapande och professionell.
Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete som meriterande. Vi lägger stor vikt vid social kompetens och personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
