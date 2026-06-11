Elevassistent till Håstens anpassade grundskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Pedagogjobb / Varberg Visa alla pedagogjobb i Varberg
2026-06-11
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Håstens anpassade grundskola ligger nordost i centrala Varberg och är integrerad med Håstensskolan årskurs 6–9. Håstens anpassade grundskola rymmer 100 elever i årskurs 1–9. Skolan är byggd för att underlätta interaktion och inspiration mellan skolformerna samtidigt som det finns möjlighet till olika mindre sammanhang för de elever som behöver detta.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Håstens anpassade grundskola arbetar du med att ge elever stöd i deras vardag för att skapa goda förutsättningar för lärande och trygghet. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp, då kommunikation är själva kärnan i lärandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge individanpassat stöd i undervisningen och under övriga delar av skoldagen utifrån elevens förutsättningar.
• Använda tydliggörande pedagogik och kommunikationsstöd som AKK eller tecken som stöd i det dagliga arbetet.
• Bidra till arbetslagets gemensamma arbete med att skapa struktur och trygghet för eleven.
• Samarbeta med lärare och vårdnadshavare kring elevens skolgång och mående.
• Delta i planering av aktiviteter och bidra till en god miljö både enskilt och i grupp.
Hjälpa eleverna med omsorgsbehov i skolvardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barn och unga inom anpassad grundskola och som trivs i en roll som vilar på både pedagogisk insikt och personlig mognad. Du är en trygg person med ett stort tålamod, som genom tydliggörande pedagogik och kommunikativa verktyg skapar struktur och förutsägbarhet i elevernas vardag.
Du möter varje elev med lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt, oavsett utmaning. Du har en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att samverka med kollegor i skollaget och ha en positiv dialog med vårdnadshavare för att tillsammans skapa bästa möjliga skoldag för eleven.
Vi söker dig som:
• Har examen från Barn- och fritidsprogrammet, eller utbildning som fritidsledare, elevassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2026-12-18 .
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330924". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Annika Rylander annika.rylander@varberg.se +46709438682 Jobbnummer
9959866