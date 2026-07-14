Elevassistent till Gustavsbergs gymnasium
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2026-07-14
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Gustavsbergs gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 160 elever som ligger i Gustavsbergs hamn. Våra utbildningar är barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och samtliga introduktionsprogram inklusive en specialpedagogisk verksamhet.
På Gustavsbergs gymnasium har vi höga ambitioner. Vi arbetar för att vara en trygg och kreativ skola. Målet är att ge våra elever utveckling genom kunskap, insikt och studiero. Här uppskattas innovation och nytänkande och vi tar varje elevs utbildning på största allvar.
Ditt uppdrag
Som elevassisten kommer du att spela en viktig roll för elevens måluppfyllelse. På skolan har vi en stark teamkänsla och vi arbetar löpande för att optimera elevernas studieresultat. Du kommer att vara mentor och följa eleven under hela skoldagen för att säkerställa att eleven får goda förutsättningarna att ta del av undervisning och tillhörande uppgifter och prov. Du kommer också att vid behov fungera som bollplank för lärarna när de planerar undervisningen. Eleven sitter i rullstol och i uppdraget ingår att finnas till hands under lektioner, raster, lunch, för personlig hygien, eventuella resor och ta med material till lektioner.
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen som elevassistent krävs ett nära och strukturerat samarbete med elev, lärare och vårdnadshavare samt en god förståelse för skolans uppdrag.
Du behöver ha relevant utbildning, exempelvis uppdragsutbildning till elevassistent vid folkhögskola eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som adekvat.
Flerårig erfarenhet av arbete som elevassistent är ett krav.
Vi söker dig som är en skicklig relationsbyggare, organisatör och samarbetspartner. Du är bra på att självständigt organisera och prioritera ditt arbete.
Det är meriterande med flerspråkighet, framför allt somaliska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Gustavsbergs Gymnasium G2 Kontakt
Rektor
Christian Eklöv Hagman Christian.EklovHagman@varmdo.se 08-57048530 Jobbnummer
10002434