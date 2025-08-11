Elevassistent till Grimstaskolan i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Barnskötarjobb / Upplands Väsby Visa alla barnskötarjobb i Upplands Väsby
2025-08-11
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi på Grimstaskolan söker nu en engagerad och nyfiken elevassistent som kan ingå i vår anpassade grundskola.
Är du dessutom en trygg person som värdesätter goda relationer? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en skola som kännetecknas av att vi ställer höga krav på såväl våra elever som vår personal, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Hos oss får du arbeta i trevliga lokaler i naturnära miljö.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Grimstaskolan är en skola med årskurser 6-9, som består av 17 klasser varav en klass tillhör den anpassade grundskolan. Totalt har skolan cirka 470 elever varav cirka 20 elever går på anpassad grundskola. Den anpassade grundskolan har ett eget arbetslag där man jobbar med de elever som är inskrivna där. Vi är en skola belägen i östra Upplands Väsby med god tillgång till natur, fritidsaktiviteter och aktiva föreningar.Om tjänsten
Som elevassistent på den anpassade grundskolan kommer du jobba i en klass som läser efter den anpassade grundskolans läroplan. Du jobbar i mycket nära samarbete med andra kollegor på den anpassade grundskolan där ni tillsammans planerar och genomför undervisningen i mindre grupper med hög personaltäthet.
Arbetsuppgifterna kommer att variera mycket och bland annat innefatta att vara stöd åt enskilda elever, vara resurs i klass samt hålla i egna aktiviteter. Du ger stöd och stimulans utifrån elevers specifika förutsättningar och främjar till utveckling och självständighet. Detta kan till exempel innebära stöd i IF (funktionsvariationer) läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och psykosociala svårigheter.
Som elevassistent på anpassad grundskola följer du eleverna under hela skoldagen.
Andra viktiga uppgifter är att uppmärksamma utvecklingsbehov och vara med och driva utvecklingen av verksamheten mot uppställda mål. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Tjänsten är på 80 procent med tillträde så snart som möjligt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Tidigare har arbetat inom skola och/eller har erfarenhet av elever med särskilda behov (AG).
- Har erfarenhet av elever med psykosocial problematik och diagnoser inom IF.
- Har en fast förankring i skolans styrdokument.
Som person är samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du har lätt för att arbeta tillsammans med andra för att nå de gemensamma målen. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att samarbeta. Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig, samt att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Du brinner för att få varje elev att lyckas och du använder en bred pedagogisk kompetens.
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ utifrån gemensamma beslut samt har en hög ansvarsnivå. Du arbetar även lugnt och systematiskt med ett lågaffektivt bemötande samt ett positivt och inkluderande förhållningssätt mot elever, kollegor och vårdnadshavare.
För att lyckas i rollen behöver du även vara strukturerad genom att du organiserar ditt arbete väl och ser till att slutföra det som påbörjats.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/210". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Karolina Windefalk 0850132422 Jobbnummer
9452513