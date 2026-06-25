Elevassistent till Frödingskolans anpassade grundskola
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad i barns och ungas liv? Som elevassistent är du en viktig vuxen i skolan som bidrar till trygghet, struktur och motivation. Du möter elever där de är, bygger relationer och hjälper dem att lyckas både kunskapsmässigt och socialt, i klassrummet såväl som utanför.
Anpassad grundskola är en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning där undervisningen anpassas efter varje elevs behov, förutsättningar och utveckling. Målet är att ge en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö som främjar kunskapsutveckling, självständighet och delaktighet i samhället.
Hos oss går elever i årskurs 4–6 och 7–9. Vi arbetar mycket med språk, kommunikation och socialt samspel och individanpassar aktiviteter och material utifrån varje elevs behov. Frödingskolan | Karlstads kommun
Söker du ett arbete som är varierande och innebär att vara den trygga vuxna i våra elevers skoldag? Då är det dig vi söker!
Vi söker just nu två stycken tillsvidare och en på ett längre vikariat - du anger i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i anpassad grundskola har du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du gör stor skillnad i elevernas vardag. Du ger pedagogiskt och socialt stöd under skoldagen – i klassrummet, på raster, vid förflyttningar och i andra sammanhang där din närvaro skapar trygghet och struktur. En viktig del av uppdraget är också att möta elevernas behov av omvårdnad, vilket kan innebära fysiskt krävande moment såsom tunga lyft. I verksamheten kan det även förekomma höga ljud och situationer som ställer krav på lugn, flexibilitet och ett professionellt bemötande.
Du stöttar en eller flera elever i både undervisning, kommunikation och socialt samspel och samarbetar nära lärare och övrig personal för att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö utifrån varje elevs individuella behov. Tjänsten omfattar även arbete i fritidshemmet, där du bidrar till en meningsfull och utvecklande verksamhet efter skoldagens slut.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person har du har lätt för att skapa trygghet och goda relationer med både elever och kollegor, och du är van att arbeta självständigt såväl som i team. Du är flexibel och kan snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter – exempelvis från att ge stöd till en enskild elev med särskilda behov till att leda en aktivitet för en hel elevgrupp. Du är lyhörd för elevernas dagsform och behov, och kan anpassa ditt bemötande därefter. Din kommunikativa förmåga gör att du tydligt kan förklara uppgifter, lugna i stressade situationer och samarbeta effektivt med både kollegor och vårdnadshavare.
Arbetet kan ibland vara både fysiskt och mentalt krävande, och det är viktigt att du har förmåga att behålla lugnet, skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt får du möjlighet att göra en verklig skillnad i elevernas vardag – ett uppdrag som både utmanar och ger mycket tillbaka.
Hos oss blir du en viktig del i att skapa en inkluderande och inspirerande skolmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [403016]
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Frödingskolan anpassad grundskola Kontakt
Kommunal Kommunal 0104429244 Jobbnummer
9979404