Elevassistent till elev med diabetes
Täby Kommun / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2026-01-30
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? Just nu söker Norskolan en engagerad elevassisten som stöd till en elev med diabetes.
Om jobbet
Norskolan är en trygg och inspirerande F-3 skola där elever utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Atmosfären präglas av gemenskap och respekt där vi tillsammans arbetar för en lugn och trygg studiemiljö. Vi har engerad personal på skolan och eftersom vi är en liten skola arbetar vi samarbetsinriktat över elevernas samlade skoldag.
Som eleveassistent arbetar du främst med att stötta en elev med diabetes under hela skoldagen och under tiden då eleven går på fritids. Du behöver stötta eleven med det medicinska och hålla kontakt med vårdnadshavare. Övrig tid är ditt uppdrag att stödja hela elevgruppen i sitt lärande, skapa trygghet i klassrummet och i övergångar. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och fritidspersonal på en av våra fyra avdelningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• utbildning som barnskötare eller erfarenhet av att arbeta med barn i förskola/skola
• god struktur i ditt arbete och har lätt för att lära
• lätt att bygga goda relationer
Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarnhet av arbete med diabetes.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
På vår hemsida www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-01-30Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 2026-02-13. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med möjlighet till förlängning.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Jeanette Perselius jeanette.perselius@taby.se 08-55558032 Jobbnummer
9715224