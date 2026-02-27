Elevassistent till Bulltoftaskolan
2026-02-27
Ref: 20260454 Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare och ingår i ett arbetslag. Du följer en eller flera elever under skoldagen och på fritidshemmet och ger det stöd som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du arbetar med elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala utmaningar och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Hjälpa eleven/eleverna att följa med i undervisningen
• Stötta eleven/eleverna i att finna ro i sina studier
• Skapa struktur, trygghet och tydlighet i skoldagen
Arbetet kan innebära komplexa eller utmanande situationer där kunskap om lågaffektivt bemötande är viktig. Undervisning och stöd kan ibland ske utanför klassrummet.
Utöver arbetet i klassrummet kan dina arbetsuppgifter också bestå av att:
• Träna olika vardagsfärdigheter tillsammans med eleven/eleverna
• Vara ett stöd på raster, i omklädningsrum och vid förflyttningar
• Följa med på utflykter
• Ge stöd i fritidshemmet
I rollen bidrar du till elevernas kognitiva och sociala utveckling och arbetar aktivt för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Du som söker har:
• Avslutad gymnasieutbildning (utbildning från barn- och fritidsprogrammet är meriterande)
• Minst två års arbetslivserfarenhet, inklusive arbete med barn och unga
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever i behov av särskilt stöd
• God kunskap om och arbetslivserfarenhet av NPF och beteendeproblematik
Vi ser gärna att du har:
• God kunskap om skolans läroplan och andra styrdokument
• Kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kan kompensera för dessa
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för att skapa goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och dina kollegor.
Andra egenskaper och kunskaper kan komma att efterfrågas utifrån verksamhetens behov och kravspecifikation.
Om arbetsplatsen
Inom Bulltofta rektorsområde går elever i åk F-6 och det finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan. I Bulltofta rektorsområde siktar vi högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Tillsammans använder vi våra kunskaper och erfarenheter för att skapa sammanhang, kontinuitet och trygghet samt en tydlig struktur som stödjer elevernas utveckling och lärande. I rektorsområdet arbetar vi med fokus på kooperativt lärande tillsammans med Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning. Vi har fokus på elevers lärmiljö där alla barn ska känna sig trygga, känna delaktighet och lust att lära.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde:Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
