Elevassistent till Bjästaskolan
Örnsköldsviks kommun / Barnskötarjobb / Örnsköldsvik
2025-11-06
Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en trygg och engagerad elevassistent som vill vara med och skapa en inkluderande och trygg skolmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Du kommer att arbeta nära en eller flera elever med behov av extra stöd, både i klassrummet och under raster, samt samarbeta med lärare och övrig personal.
Dina arbetsuppgifter består i att stötta elever i deras lärande och sociala utveckling samt skapa struktur och trygghet i vardagen. Du ska vara ett stöd i undervisningssituationer och praktiska moment, samarbeta med pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare, samt bidra till ett positivt och inkluderande klimat på skolan Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar, gärna inom skola eller fritidsverksamhet. Det är meriterande om du har utbildning som elevassistent, barnskötare eller liknande samt erfarenhet av arbete med NPF. Som person har du en god förmåga att skapa relationer och inge trygghet, samt är lugn, tålmodig och flexibel.
Enligt lag måste alla som arbetar inom verksamheter med barn under 18 år uppvisa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa från polisen.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Johan Lindqvist, rektor 076-1001659 Jobbnummer
9592166