Elevassistent till anpassad grundskola
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2026-08-05
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Elevassistent till Myrängens anpassade grundskolaPubliceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Myrängens anpassade grundskola söker nu en engagerad och erfaren elevassistent som vill vara med och göra skillnad i våra elevers vardag.
Hos oss möts elever med intellektuell funktionsnedsättning i en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö. Vi arbetar tillsammans i tvärprofessionella team där pedagoger, elevhälsa och elevassistenter samarbetar för att ge varje elev de bästa förutsättningarna för lärande, utveckling och delaktighet.
Som elevassistent har du en viktig roll i elevernas skoldag. Du ger stöd både under lektioner och på raster samt bidrar till att skapa en strukturerad, trygg och stimulerande miljö. Arbetet innefattar stöd i kommunikation, omsorg och lärande, alltid utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
utbildning som barnskötare eller annan relevant utbildning för arbete med barn och elever med funktionsnedsättning
erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Det är en fördel om du har:
erfarenhet av arbete inom anpassad skola eller förskola
kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
erfarenhet av lågaffektivt bemötande och Positivt beteendestöd/inkludernade beteendestöd i skolan (PBS/IBIS)Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
lugn, trygg och tålmodig
lyhörd för elevernas individuella behov
flexibel och lösningsorienterad
ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra till en positiv, inkluderande och utvecklande skolmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.
På vår hemsida https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
187 64 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Biträdande rektor
Jeanette Harling jeanette.harling@taby.se +46766438417 Jobbnummer
10022758