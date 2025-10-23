Elevassistent sökes
2025-10-23
Är du stödjande, ansvarstagande och vill göra skillnad för elever i skolan? Vi söker en elevassistent till en av våra kunder där du får möjlighet att bidra till en trygg och lärorik skolmiljö.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Stötta elever i deras dagliga skolaktiviteter
Skapa trygghet och en positiv lärandemiljö
Samarbeta med lärare, kollegor och vårdnadshavare för bästa resultat
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom skola och pedagogikKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn eller utbildning inom pedagogik är meriterande
Ansvarsfull, empatisk och kommunikativ
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Elevassistent + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
462 36 VÄNERSBORG Jobbnummer
9570908