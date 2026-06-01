Elevassistent och fritidsledare
Östra skolan i Färjestaden söker nu dig som har erfarenhet och kompetens av en balans mellan omvårdnad och pedagogik. Du tycker om ett jobb som gör skillnad och drivs av att få ta stort eget ansvar i din roll som elevassistent och du gillar teamwork och ser fritids som en viktig och rolig verksamhet att jobba i.
Under skoldagen är ditt uppdrag att stötta en 12-årig kille i klassrummet, på raster, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du är högst delaktig i planeringen runt elevens skoldag, anpassar uppgifter, samarbetar med undervisande lärare, mentor och arbetslag, EHT och övriga instanser såsom habilitering och logoped.
Under eftermiddagarna är du en engagerad fritidsledare som tillsammans med vårt duktiga fritidsgäng håller i en utvecklande och givande fritidsverksamhet. Du har erfarenhet av skolans värld och du har en tydlig ledarroll och fingertoppskänsla i mötet med eleverna.
I din roll som elevassistent kommer du att träffa och lära känna en kille som har glimten i ögat. Med din humor, kreativitet, flexibilitet samt goda empatiska förmåga hjälper och stödjer du vår elev som är i behov av särskilt stöd till lärande och utveckling och självständighet. Du är en serviceinriktad person som är positiv, glad, lösningsfokuserad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
I uppdraget som elevassistent ingår även att:
• hjälpa eleven i hygiensituationer
• ha kontakt med vårdnadshavare
• hjälpa eleven i rullstol med förflyttningar och det kan ingå lyft samt vara ledsagare under färden i skoltaxin
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och undersköterskeutbildning samt har erfarenhet av att jobba som fritidsledare.
Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kunskap av teckenspråk/tecken som stöd är ett måste.
Vi ser fram emot din ansökan, varmt välkommen att skicka in CV och ansökningsbrev till work@ostraskolan.nu
senast den 22 juni. Intervjuer sker löpande. Tjänsten börjar den 3 augusti.
Tjänsten är en heltidstjänst elevassistent med kombination som fritidsledare.
Östra skolan är en F-9 skola med ca 260 elever. Våra fokusområden är Läsning och EQ och vårt ledord är tillsammans. Vi som arbetar på Östra är engagerade, vi finns där för våra elever, hjälper dem att bli den bästa versionen av dem själva, undervisar dem, coachar dem, stöttar dem och vi värnar om omtanke, trygghet och kunskap. Östra skolan öppnade 2019 och tillhör koncernen CIS Kalmar AB tillsammans med Södra skolan, Västra skolan, CIS Internationella och förskolorna Västanvind och Sunnanvind. Så ansöker du
E-post: work@ostraskolan.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cis Kalmar AB
Åkervägen 2, Färjestaden
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Östra skolan Kontakt
Jessica Svärdh jessica.svardh@ostraskolan.nu
