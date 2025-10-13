Elevassistent, Murgårdsskolan 2-6
Sandvikens kommun, Grundskola / Barnskötarjobb / Sandviken Visa alla barnskötarjobb i Sandviken
2025-10-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu två elevassistenter till Murgårdsskolan 2-6 under höstterminen, med eventuell möjlighet till förlängning under vårterminen. Skolan är en 2-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen.
Som elevassistent motiverar, stöttar och hjälper du eleverna och har därmed en viktig roll för deras välmående under skoldagen. Du finns som stöd i olika studiesituationer samt raster för att främja såväl elevens kunskapsmässiga utveckling som sociala utveckling. Du är en förebild för eleverna och det är viktigt att du har förmåga att etablera goda kontakter och därigenom bygga upp tillitsfulla relationer till eleverna. På sikt handlar det om att skapa förutsättningar för att främja trygghet hos eleverna. Rollen kräver flexibilitet och ett nära samarbete med lärarna, du kommer också att ha kontakt med vårdnadshavare. Du kommer att ingå i skolans trygghetsteam.Kvalifikationer
Låter den här tjänsten intressant? Vi söker dig som känner igen dig i följande:
• Du har godkänd gymnasieexamen, gärna med pedagogisk inriktning. Gymnasieexamen tillsammans med en eftergymnasial utbildning inom pedagogik kan vara meriterande.
• Du har förmåga att planera och arbeta strukturerat utifrån skolans pedagogiska uppdrag.
• Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd.
• Du är flexibel och har god förmåga att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare.
• Du är ansvarsfull, lugn, trygg och har ett tydligt förhållningssätt.
• Du har erfarenhet från att arbeta i skolmiljö.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din erfarenhet.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "806-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Intendent Centrala grundskoleområdet
Sara Bergström sara.bergstrom@edu.sandviken.se 026-24 19 30 Jobbnummer
9554736