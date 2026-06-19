Elevassistent i anpassad grundskola
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Vimmerby Visa alla pedagogjobb i Vimmerby
2026-06-19
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som elevassistent är du en nyckelperson för elever med behov av särskilt stöd i sin skolvardag och du spelar en viktig roll när det kommer till att stödja och främja lärande och trivsel bland våra elever. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för elevers utveckling och lärande, samt att ge trygghet och struktur i vardagen. Du arbetar nära våra lärare och fungerar som en resurs i klassrummet samtidigt som du ger individuellt stöd till enskilda elever. Du arbetar för att skapa en positiv och trygg atmosfär i såväl klassrummet som på skolgården med målet att nå en ökad självständighet hos eleven samt ett minskat behov av stöd från dig som elevassistent. I samverkan med övrig personal på skolan arbetar du för att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans verksamhet.Kvalifikationer
Vi ser att du:
• Är utbildad elevassistent alt. barnskötare.
• Har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola med elever i behov av särskilt stöd.
• Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
• Är simkunnig
Vidare ser vi att du har en hög personlig mognad och är självgående i ditt arbete, samtidigt som du med god samarbetsförmåga bidrar till en trygg och stödjande miljö för både kollegor och elever. Du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och agerar tryggt och stabilt även i utmanande situationer. Med pedagogisk insikt, kreativitet och lyhördhet anpassar du ditt bemötande efter elevernas behov, och genom ett starkt ansvarstagande och en positiv attityd säkerställer du struktur, stabilitet och ett professionellt förhållningssätt i vardagen.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-17 , upphör: 2027-06-10 .
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332819". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
)
598 81 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor anpassad grundskola
Marie Lindqvist marie.lindqvist@utb.vimmerby.se Jobbnummer
9971413