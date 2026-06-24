Elevassistent/husvikarie till Värings skola, 100% vikariat
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2026-06-24
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
På landsortsskolan i Väring skapar vi en trygg och nära lärandemiljö där alla känner alla. Vi värdesätter gemenskap och samarbetar aktivt för att bygga en skola präglad av ömsesidig respekt och omtanke. Vår värdegrund, som genomsyrar allt vi gör, främjar inkludering, ansvar och allas lika värde bland både elever och personal. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla lärmiljöer som är inspirerande, anpassade och stimulerande, både i klassrummen, matsalen och på fritids. På Värings skola arbetar vi tillsammans för att varje elev ska känna sig trygg, bli sedd och stärkt i sitt lärande och utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att tillsammans med kollegor genomföra och följa upp en pedagogisk verksamhet som utgår från styrdokumenten och elevernas behov. Du skapar en trygg och stimulerande miljö där eleverna får möjlighet att utveckla sociala, kreativa och praktiska förmågor. I rollen ingår att organisera aktiviteter både inomhus och utomhus, samt att anpassa verksamheten utifrån olika åldrar och förutsättningar.
Du samarbetar nära med kollegor i arbetslaget och behöver tillsammans med kollegor hitta flexibla lösningar vad gäller bemanning. Arbetet innebär också att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, samt att bidra till skolans värdegrundsarbete.
Tjänsten innefattar även att du täcker upp vid vakanser. Det kan innebära att du får hoppa in och undervisa i klass, men även täcka upp när någon annan resurs är frånvarande.Kvalifikationer
Elevassistent eller annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Du är en trygg vuxen med goda ledaregenskaper som både kan erbjuda stöd och uppmuntran och sätta gränser. Du arbetar med höga förväntningar och ser goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-17 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Rektor
Anna Ravik anna.ravik@skovde.se 0500-49 72 90 Jobbnummer
9976179