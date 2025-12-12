Elevassistent, Berghemsskolan
2025-12-12
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Berghemsskolan är en F-6-skola med cirka 250 elever.
Med närhet till Gammlia, Stadslidens friluftsområde och Bräntberget finns stora möjligheter till spännande aktiviteter utomhus. Här jobbar behöriga lärare med lång erfarenhet där fritidspersonalen också är med i skolarbetet. Berghemsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Anställningsinformation
Tjänsten är ett vikariat, deltid 60%, från och med snarast, enligt överenskommelse till och med 2026-03-27.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta mot klass/klasser med elever som har särskilt stora behov av en utökad omsorg och/eller en anpassad lärmiljö i nära samarbete med mentor, elevhälsan och fritidspersonal med att planera och genomföra undervisning som ska möjliggöra en god lärmiljö för eleven/eleverna.
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieexamen och erfarenhet av arbete med barn/elever i behov av extra omsorg och/eller särskilt stöd. Vi ser gärna att du är utbildad elevassistent, barnskötare eller har en beteendevetenskaplig/pedagogisk utbildning.
Du är en trygg vuxen och en god förebild. Du har också en förmåga att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan och samverkar med andra för att nå uppsatta mål. Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du tycker om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd då du är en väldigt viktig del av deras skoldag. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever och för målgruppen andra viktiga yrkesgrupper.
För att kunna utveckla elevernas språkliga förmåga, kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor samt dokumentera och ta del av skolans styrdokument, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Bifoga personligt brev och cv.
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
