Elevassistent
Alvesta Kommun / Pedagogjobb / Alvesta Visa alla pedagogjobb i Alvesta
2026-06-03
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Capellaskolan består av en anpassad grundskola och en anpassad gymnasieskola. Vi arbetar tillsammans som en enhet där flexibilitet och samverkan över stadiegränser är en framgångsfaktor för att kunna möta individuella elevers behov.
Arbetet på vår skola innebär att du behöver kunna tjänstgöra i olika klasser och kunna anpassa utifrån olika kursplaner samt individers behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent.
Erfarenhet från arbete i anpassad grundskola är önskvärt. I verksamheten använder vi i flertalet klasser tecken som stöd. Visuellt stöd i undervisning används i samtliga klasser och vi ser detta som en naturlig del av vår lärmiljö.
Du behöver ha IT-kunskaper då eleverna använder Chromebook och iPad i undervisningen. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du engagerad, flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du kan arbeta både självständigt och i team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att kunna hjälpa elever på idrotten behöver du vara simkunnig (minst 200 m) då du förväntas delta i bassängen. Du kommer även delta aktivt vid idrottsmoment inklusive dusch och omklädning. Utifrån dessa krav ser vi gärna manlig sökande.
Låter detta som ett jobb för dig? Välkommen att söka tjänsten!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329501/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
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342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun Kontakt
Rektor
Gunilla Rydén Carlsson gunilla.ryden.carlsson@alvesta.se 0472-15567 Jobbnummer
9946372