Elevassistent
Academedia Support AB / Gruv- och metallurgijobb / Malmö Visa alla gruv- och metallurgijobb i Malmö
2026-03-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Malmö, Limhamn erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Bygg- och anläggning, El- och energi, Frisör- och stylist, Naturbruk och Transport- och fordon . I dagsläget har skolan ca 300 elever och cirka 45 medarbetare.
Om du vill läsa mer, besök oss på https://praktiska.se/malmo-limhamn/
Ditt uppdrag
Tjänsten är ett vikariat på 60% med start omgående. Du kommer att och tillsammans med andra kollegor kommer du att ingå i ett arbetslag. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som ämnet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft , StudyBee och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar.Publiceringsdatum2026-03-30Profil
Din roll som elevassistent följer och stöttar du eleven under hela skoldagen. Du är med och skapar en trygghet för våra elever som har behov av extraordinärt stöd. Tillsammans med lärare och pedagoger planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån individuellt anpassad pedagogik och skapar förutsägbarhet och tydlighet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleven till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslagen för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. För att kunna hjälpa våra elever i skolarbetet krävs det att du har mycket goda kunskaper från gymnasiet.
Vi söker dig som:
• är flexibel och lösningsfokuserad
• har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor
• är ansvarskännande och har en personlig mognad
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Med vana att alltid arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt. Arbetet kräver god mental närvaro och stor ansvarskänsla. Det är meriterande om du erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik. Vi ser gärna att du har en relevant utbildning (socionom, beteendevetare, elevassistent etc).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss handlar kompetens som mycket om potential, värderingar och motivation som utbildning, erfarenhet och faktakunskap.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuder hjälpmedel som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här . Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande,. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Susanne Haapala på 0703-994723 eller via mail susanne.haapala@praktiska.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Academedia
Praktiska Gymnasiet ingår i Academedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi har gjort vårt medel för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
9826456