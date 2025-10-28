Elektronikmontör Tumba (kopia)
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Botkyrka
2025-10-28
Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Nu söker vi nästa stjärnkonsult till vår kund i Tumba! Är det du? Har du erfarenhet av montering eller arbetat i en liknande roll är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
I denna roll kommer du huvudsakligen montera och tillverka robotar som består av tusentals komponenter. Du kommer arbeta med el, mekanik och hydraulik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verkstadsindustrin samt någon vana av att läsa el-scheman och ritningar. Du bör också ha en god samarbetsförmåga eftersom du kommer arbeta i ett team som präglas av högt i tak och raka rör! Dina personliga egenskaper
Som person är du en utåtriktad och social lagspelare som gärna arbetar i grupp med andra då teamkänslan är viktig inom kundföretaget. Du har en hög arbetsmoral och är noggrann i ditt arbetssätt. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är van vid att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och deadlines. Vidare är du driven och har en vilja att alltid bidra med ditt bästa för att uppnå produktionens mål.
Formell kompetens
• Erfarenhet av att vara montör (eller arbetat i en jämförbar roll).
• Gymnasium utbildning.
Meriterande
• Erfarenhet från industriarbete.
• Industriell utbildning eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av att läsa el-scheman och ritningar.
Mer om tjänsten
Placeringsort: Tumba
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 40 h/v
Arbetstid: Måndag-fredag
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Bemanning, uthyrd som konsult.
Konsult på Lernia:
Som konsult hos oss har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs och att du utvecklas i din yrkesroll. Du kommer dessutom ha en ansvarig chef på plats från kunden som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
En anställning som konsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd på Lernia men arbetar som ambulerande konsult hos någon av våra kunder. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv hela tiden, det finns alltid något att göra
• Gemenskap
• Bra lagledare
• Bra utvecklingsmöjligheter och möjlighet att göra karriär även om man är ung och inte har någon speciell utbildning.
• Kreativt arbete
• Härliga kollegor
Låter detta intressant för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
