Elektronikmontör | Saab Göteborg | Heltid
2026-03-10
Är du noggrann, fingerfärdig och trivs med tekniskt precisionsarbete? Vi på Manpower söker nu montörer till ett konsultuppdrag hos SAAB i Göteborg. Här får du arbeta i en högteknologisk miljö med produkter inom högspänning, mikrovågsteknik och kabeltillverkning. Vill du utvecklas inom avancerad montering? Då kan detta vara rollen för dig.
Ort: Göteborg (SAAB)
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader visstid, med chans till förlängning
Övrig information: Arbetet utförs dagtid, med viss flexibilitet
Om jobbet
Som montör i SAAB:s Sub System Line, en avdelning med cirka 25 medarbetare, kommer du att arbeta med tillverkning av högspänningsprodukter, mikrovågskablar och transformatorer. Rollen innehåller varierande arbetsmoment och passar dig som vill arbeta i ett teampresterande, tekniknära och kvalitetsdrivet produktionsflöde.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra montering av högspänningsprodukter
Tillverka kablar
Arbeta med prototyper
Aktivt läsa och förstå ritningar och dokumentation på svenska och engelska
Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet, leverans och ekonomi
Hantera tvättprocesser samt kemikalier såsom epoxi, färg och lack
Delta i kundkontakt och kommunicera status på ditt arbete
Stötta vid verifiering och konstruktionsaktiviteter
Delta i utbildning och fadderverksamhet
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av montering inom elektronik och/eller mekanik, och som trivs i en miljö där precision, stabilitet och god samarbetsförmåga är avgörande. Du är noggrann, uthållig och har lätt att anpassa dig till förändringar i produktionen.
Krav för tjänsten:
1-3 års erfarenhet av relevant montering inom elektronik eller mekanik
God finmotorik och förmåga att arbeta med små komponenter
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (för ritnings- och dokumentationsläsning)
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildningsbakgrund
Erfarenhet av arbete i högteknologisk produktion
Erfarenhet av kemikaliehantering, prototyparbete eller kabeltillverkning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hanna Strömhäll via e-post: hanna.stromhall@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
