Elektronikmontör Borås

EnRival AB bildades 2005, och har sedan starten varit ett av Almega auktoriserat bemannings- och omställningsföretag. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Bemanning, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Elektronikmontör till Inission i Borås
Vad innebär tjänsten?
Som elektronikmontör arbetar du med montering, handlödning, enklare tester samt box-build och packning av produkter. Du blir en viktig del av vårt produktionsteam där du tillsammans med kollegor säkerställer en hög kvalitet och effektivitet i vår tillverkningsprocess. Arbetet sker i nära samarbete med teamledare och andra funktioner i produktionen.
Provanställning och för rätt person finns goda möjligheter till en framtida tillsvidare anställning hos Inission. Tjänsten är på heltid med placering i Borås. Arbetstiden är i huvudsak dagtid, måndag till fredag, men skiftarbete kan förekomma. Vi ser gärna att du kan påbörja din anställning i början av oktober.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra moment i eftermontering enligt planering, instruktioner och kompetens.
• Hantera produktionsutrustning enligt gällande rutiner.
• Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbete.
• Följa instruktioner för skötsel och underhåll.
• Delta vid daglig styrning, skiftöverlämning och avdelningsmöten.
• Bidra till ett säkert och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
• Utföra andra tilldelade arbetsuppgifter vid behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt intresse för elektronik och brinner för att utvecklas inom teknik och produktion. Du arbetar metodiskt, är noggrann och har en vilja att förbättra både dina egna arbetsmetoder och processerna runt dig. Du trivs med att arbeta i team, är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är bekväm med att arbeta med både små komponenter och större produktdelar.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av elektronikmontering och produktion.
• Erfarenhet av handlödning och enklare testarbete.
• Vana vid att arbeta med box-build och packning.
• Löd- och IPC-certifikat (meriterande).
• Erfarenhet av arbete med ytmonterade komponenter och mikroskop.
• Gymnasial utbildning inom teknik eller industri (meriterande).
• God svenska i tal och skrift.
Om Inission
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden: kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission samt kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Tillsammans stärker de Inissions position inom avancerad elektronikproduktion genom att driva innovation, förbättra marknadsförutsättningarna och skapa nya möjligheter att leverera värde till våra kunder.
Inission är en tillverkningspartner som erbjuder skräddarsydd utveckling och tillverkning av elektroniska och mekaniska produkter. Inissions tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Halden (Norge), Lohja (Finland), Tunisien, Litauen, Tallinn och Lagedi (Estland).
Om Inission Syd AB
Inission Syd, med fabriker i Malmö och Borås, är en del av den börsnoterade Inissionkoncernen. Inission Syd har ca 100 medarbetare, omsätter cirka 400 MSEK och är i en expansionsfas där bl.a. Malmöfabriken nyligen expanderat med 50% ökad produktionsyta och ett flertal investeringar. Borås fabriken har under våren 2025 flyttat till helt nya moderna produktionslokaler.
Vi har många fina kunder och är extra stolta över vår tillverkning. Inissions värdeord är Precision, Attityd, Flexibilitet och Förtroende och avspeglas i vårt dagliga arbete.
För mer information om Inission och vad vi gör besök vår hemsida www.inission.com.
Inission Syd har i sin tur dessutom en egen Linkedinsida. Besök gärna den.
Som en av oss
Som anställd hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en teamledare som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats. Ersättning
