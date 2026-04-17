Elektronikkonstruktör inom PCB-layout
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en miljö där avancerad elektronik utvecklas för produkter med mycket höga krav på tillförlitlighet och robust funktion. Här får du arbeta genom hela kedjan, från kravhantering och konstruktion till test, verifiering och färdig produkt.
Du blir en del av ett teknikteam som ansvarar för elektronikkonstruktion i produkter med elektronikinnehåll. Tyngdpunkten ligger på mönsterkortskonstruktion för både analog och digital hårdvara, med fokus på signalintegritet, EMC och lösningar som ska fungera stabilt även i krävande miljöer. Du samarbetar nära kollegor inom system, mekanik och mjukvara i projekt där teknik, kvalitet och precision är avgörande.
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära verkliga produkter och bidra i komplex hårdvaruutveckling med hög teknisk nivå.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och konstruerar mönsterkort för både analog och digital elektronik.
Du analyserar och felsöker konstruktioner för att säkerställa funktion och kvalitet.
Du tolkar krav och bryter ner dem till genomförbara tekniska lösningar.
Du stöttar test och verifiering i nära samarbete med andra teknikdiscipliner.
Du tar fram teknisk dokumentation, exempelvis specifikationer, designbeskrivningar och rapporter.
Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med system-, mekanik- och mjukvaruteam.
KravMinst 5 års erfarenhet av elektronikutveckling.
Högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektronik, eller motsvarande.
Erfarenhet av mönsterkortskonstruktion och layout.
Erfarenhet av både analog och digital hårdvarukonstruktion.
Förmåga att arbeta strukturerat, kvalitetsmedvetet och lösningsorienterat.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Siemens Xpedition Enterprise för elektronikkonstruktion och simulering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7584557-1951989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
