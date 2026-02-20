Elektronikkonstruktör
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Elektronikkonstruktör hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning
I rollen som elektronikkonstruktör arbetar du med produktutveckling i en tekniskt avancerad och innovativ miljö. Du blir en del av ett team bestående av flera elingenjörer och samarbetar tätt med andra funktioner inom en större design- och utvecklingsavdelning.
Uppdraget är varierande och omfattar hela utvecklingskedjan - från koncept och konstruktion till test och verifiering. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat utveckling av automattestlösningar (ATE), konstruktion och layout av kretskort (PCB), framtagning av elscheman, test och verifiering av elektronik samt kablagedesign. Du deltar även i felsökning, förbättringsarbete och kvalitetssäkring av befintliga och nya produkter.
Vi söker dig som har breda och gedigna kunskaper inom elektronik och som trivs i en roll där du får kombinera teoretisk förståelse med praktiskt arbete. Du är tekniskt nyfiken, driven och lösningsorienterad, med förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva dem framåt. Som person trivs du i en dynamisk verksamhet där tempot kan vara högt och där samarbete, flexibilitet och initiativförmåga är viktiga egenskaper.
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: ASAP till Öppet Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
