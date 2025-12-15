Elektronikkonstruktör
Till vårt team i Malmö, Växjö och Karlskrona söker vi nu personer med erfarenhet av elkonstruktion som är sugna på nästa utmaning. Som elektronikkonstruktör hos oss får du chansen att arbeta med spännande uppdrag inom försvarsindustrin, men även andra branscher. Utöver en intressant roll erbjuder vi anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Din roll som elektronikkonstruktör
Combitech bygger just nu upp ett team för elkonstruktion i regionen som kommer att arbeta med uppdrag främst mot marina försvarsprodukter. Du har stor möjlighet att vara med från början och påverka hur vi arbetar. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med Combitechkollegor såväl som slutkund. Teamet kommer att arbeta med utveckling av bland annat nya stridsbåtar och andra marina produkter, och du kommer att ha möjlighet att se dina tekniska lösningar på plats hos kunden.
Combitech erbjuder möjligheten att arbeta i kvalificerade uppdrag hos våra kunder i regionen, men även på distans mot kunder i övriga delar av landet. Resor kan därför förekomma i samband med uppdragen. I det dagliga arbetet bidrar du till ett trevligt arbetsklimat och en god teamkänsla. Respekt, samarbete och passion är våra ledord, och vi hoppas att du tar med dig dessa i ditt arbete hos kunden eller i våra in-houseprojekt.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera elkonstruktion/CAD, systemarbete, schema och PCB layout, kravhantering samt test och verifiering. Arbetet spänner över hela registret runt produktutveckling, från förstudier och offertarbete till utveckling och verifiering. Vi arbetar med AutoCAD Electrical och Vault, och vårt arbete syftar till att göra skillnad och bidra till ett säkrare samhälle. För att trivas hos oss ser vi gärna att du delar denna ambition.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har en utbildningsbakgrund som högskoleingenjör eller civilingenjör inom elektroteknik, elkraft eller en liknande utbildningsprofil, samt minst tre års erfarenhet av elkonstruktion och produktutveckling. Det är meriterande om du har tidigare kunskap inom kraftelektronik, navigationsutrustning, AutoCAD Electrical, EMC och EL-mekanik.
Som person bör du vara kommunikativ och kunna ta egna initiativ. Nyfikenhet, flexibilitet och en stark förmåga att förstå kundens behov och utmaningar är några av nycklarna för att lyckas i konsultrollen. Du är van vid att arbeta i projektform och har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urval sker efter sista ansökningsdatum.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktpersonför Lund: Alexander Karanfilovski: +46 734341279
Kontaktperson för Växjö: Lars-Peter Andersson: +46 73 4372226
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
