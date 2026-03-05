Elektronikingenjör (verkstadsindustrin)
2026-03-05
Världsledande inom ingenjörstjänster - vi samlar ett globalt team av ingenjörer, forskare och arkitekter för att hjälpa världens mest innovativa företag att frigöra sin fulla potential. Från självkörande bilar till livräddande robotar - våra experter inom digital och mjukvaruteknik tänker utanför ramarna och levererar unika FoU- och ingenjörstjänster inom alla branscher. Bli en del av oss för en karriär full av möjligheter. Där du kan göra skillnad. Där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som Konsult i vårt elektronik-team, så kan du få jobba som Konstruktör inom kraftelektronik eller elektroniksystem, Testare och Felsökare inom Elektroniksystem eller styrsystem och/eller Konstruktör av inbyggda system eller kretskort.
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i:
Realisera detaljkonstruktion inom olika områden genom simulering, komponentval och design, samt säkerställa gentemot produktionskrav
Konstruktion av Elsystem, Kretskort, Inbyggda system eller Styrsystem inom flera olika tillämpningar
CAD-konstruktion inom Cadence, Mentor eller likande, samt Visio för arkitekturell design
Testning och verifiering av konstruktionens funktion och prestanda i labb, samt felsökning och stöttning vid provning och integration av produkten oftast via CAN
Delta i konceptutredningar och studier av framtida lösningar och arkitektdesign, samt analyskrav och kravnedbrytning för specificering av komponenter och system
Minst B.Sc inom elektro och elektronik eller liknande utbildning
Minst 5 års erfarenhet från liknande roller eller uppgifter, gärna från branscher med fokus på robusthet och kvalitet.
Mycket goda kommunikationskunskaper på svenska och engelska
Programmeringsbakgrund i t.ex. hårdvarunära C/C++, Modell-baserad utveckling (i tex Codesys) och Python kan vara meriterande.
God kunskap inom säkerhetskritiska system är meriterande
Svenska medborgarskap är ett krav och dubbla medborgarskap är inte tillåtet
Vad vi tror kommer få dig att trivas
Spännande uppdrag med cutting-edge teknologi inom verkstadsindustrin
Tydlig karriärplan med skräddarsydda utvecklingsmöjligheter genom Capgemini Engineering Academy
Flexibla arbetsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner
Möjlighet att delta i globala ingenjörsgemenskaper och olika interna nätverk
Kollektivavtal som säkerställer dina anställningsvillkor
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer identitetskontroll att genomföras genom granskning av ditt ID-kort, och bakgrundskontroller kan utföras vid behov.
Om Capgemini
Capgemini är en global partner inom affärs- och tekniktransformation som hjälper organisationer att påskynda övergången till en digital och hållbar värld, och samtidigt gör skillnad för företag och samhälle. Det är en ansvarsfull och mångsidig organisation med 340 000 medarbetare i över 50 länder. Med ett starkt arv som sträcker sig över 55 år tillbaka har Capgemini sina kunders förtroende att hjälpa dem frigöra värdet av teknik för att tillgodose hela deras affärsbehov. Capgemini levererar helhetslösningar som utnyttjar styrkan från strategi och design till teknik. Allt drivet av en marknadsledande kapacitet inom AI, generativ AI, moln och data, kombinerat med en djup branschexpertis och ett ekosystem av partners. År 2024 rapporterade Capgemini Group globala intäkter på 22,1 miljarder euro.
