Elektronikingenjör till snabbväxande tech-startup

Vill du forma framtidens elektronik och se dina idéer bli till produkter som gör skillnad globalt? Här får du möjligheten att kliva in i en högteknologisk miljö där du utvecklar avancerade kommunikationslösningar tillsammans med drivna experter. Du arbetar hands-on, tar snabba beslut nära teamet och driver projekt som sätter avtryck. Låter det intressant? Kom in med din ansökan! Urval sker löpande
Om rollen
I rollen som elektronikingenjör driver du utvecklingen av avancerade elektroniska system för nästa generations kommunikationslösningar. Du konstruerar, prototypar, testar och verifierar, och du förfinar kontinuerligt designen för att nå hög prestanda och stabil kvalitet. Du samarbetar tätt över discipliner, utforskar ny teknik och omvandlar koncept till fungerande hårdvara. Du tar egna initiativ, äger dina leveranser och påverkar både teknikval och arbetssätt. Här får du korta beslutsvägar, snabba feedbackloopar och stort utrymme att utvecklas.
Vi söker dig med
Masterexamen inom elektronik, teknisk fysik, beräkningsvetenskap eller liknande
Minst 2 års erfarenhet av elektronikdesign, inklusive schemadesign och samarbete kring PCB/PCBA-utveckling
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Arbetstillstånd i Sverige
Meriterande erfarenhet inkluderar:Praktisk erfarenhet av labbmiljöer
Goda kunskaper i svenska
Kunskap om fiberoptik och nätverksdesign
Tidigare arbetslivserfarenhet inom telekomsektorn
Erfarenhet av high-speed elektronikPubliceringsdatum2026-03-03Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar analytisk skärpa med teknisk trygghet och du förvandlar komplexa utmaningar till konkreta lösningar. En snabb och föränderlig startupmiljö passar dig utmärkt och du behåller fokus och energi när prioriteringar skiftar. Din nyfikenhet driver dig att lära nytt, utforska teknik och ta initiativ utan att någon ber om det, samtidigt som du kommunicerar klart, samarbetar smidigt och tar ansvar för att leverera resultat med självständighet och professionalism.
Du erbjuds
Du kliver in i en forskningsnära, entreprenöriell miljö som formar framtidens optiska kommunikation. Teamet värdesätter initiativ, samarbete och mod i ingenjörsarbetet. Du arbetar nära ledande specialister och växer snabbt genom utmanande projekt på teknikens framkant.
Om vår kund
Vår kund är en snabbväxande startup inom optisk kommunikation och högpresterande elektronik. Bolaget utvecklar transceivers och närliggande teknik för internationella kunder och bygger nu en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. Teamet samarbetar tätt, delar kunskap generöst och driver innovation som skapar lösningar med hög prestanda och pålitlighet.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Vi genomför intervjuer, tester och referenstagning, och du träffar även kundföretaget i en avslutande intervju. Vi håller tempo, kommunicerar tydligt och ger snabb återkoppling genom hela processen.Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Du arbetar på plats strax norr om stan hos kundföretaget. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, förmåner och goda möjligheter till långsiktig utveckling.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare:
Fredrik Svelander på fredrik.svelander@framtiden.com
