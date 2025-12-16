Elektronikingenjör
Vi på Combitech i Karlstad, Örebro och Karlskoga söker passionerade elektronikingenjörer som är redo att ta sig an nya och spännande utmaningar. Som Combitechkonsult får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknologier och leverera lösningar som gör skillnad hos våra kunder. Vi söker elektronikingenjörer som ser möjligheterna och lösningarna och vill arbeta i teknikens framkant. Du kommer antingen få jobba i vår in-house verksamhet eller ute hos kund. Låter det som en möjlighet för dig?
Din roll som elektronikingenjör
Hos oss på Combitech får du möjlighet att ta dig an kvalificerade uppdrag hos våra kunder i regionen kring Örebro, Karlskoga eller Karlstad. Du kommer antingen arbeta direkt mot slutkund eller inom ett av våra in-house projekt.
Vi letar efter elektronikingenjörer som vill bidra till våra kunders framgång och utveckling. Du kommer att arbeta med både analog och digital elektronikkonstruktion, kraftkortskonstruktion, RF och antennteknik. Tillsammans med elmekanik- och elsystemingenjörer kommer du att integrera konstruktionslösningar som driver innovation. Arbetsuppgifterna inkluderar PCB Layout, schemaritning, prototyputveckling, testning, verifiering och dokumentation. Du får möjlighet att arbeta med framtida koncept, nyutveckling och produktvård.
Vi på Combitech tror mycket på din utveckling, både i yrkesrollen och på det personliga planet. Vi erbjuder tekniska kurser och regelbundna kursveckor för att du ska kunna växa och nätverka med kollegor från hela landet. Vi värdesätter en rolig och inkluderande arbetsmiljö och erbjuder gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning ifrån högskola eller universitet med inriktning som elektronikingenjör. Du bör ha några års arbetslivserfarenhet och kompetens inom programmering, CAD eller styr- och reglerteknik. Det är meriterande med erfarenhet av FPGA-programmering (VHDL).
Som person är du flexibel och handlingskraftig och trivs med utmaningar och drivs av problemlösning. Naturligtvis tycker du om att prova på nya saker och har en god social förmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsätts både muntligt och skriftligt.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Johannes Svensson, +46 734466524
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
