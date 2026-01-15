Elektriker till fastighetsservice
2026-01-15
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som elektriker blir du en del av fastighetsavdelningen med cirka 220 medarbetare. Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp av elektriker och kommer arbeta nära övriga reparatörer på avdelningen. Arbetsuppgifter inkommer och rapporteras genom ett digitalt ärendehanteringssystem.
I rollen som serviceelektriker kommer du att jobba med alla förekommande elarbeten i Skövde kommuns fastigheter. Arbetet är omväxlande och du rör dig i många olika typer av lokaler, bland annat inom förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar med både inne och utomhusarbeten. Du kommer att arbete med felsökning, installation, reparation samt underhåll av elektrisk utrustning.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad elektriker med flerårig yrkesverksamhet minst 5 år. Du har gått elsäkerhetsutbildning ESA. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbete med olika belysningsstyrningssystem så som KNX/Dahli.
För att trivas hos oss är du som person flexibel, prestigelös och lösningsfokuserad då arbetsuppgifterna är av varierande karaktär. Du har god service- och kvalitetskänsla samt kan arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande är kompetensbevis för heta arbeten, ställningsbyggnad och liftar/arbetsplatsformar,
B-körkort för manuell växellåda krävs.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
