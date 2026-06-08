Elektriker till Elektromontage Power
Job Solution Sweden Consulting AB / Elektrikerjobb / Norrköping Visa alla elektrikerjobb i Norrköping
2026-06-08
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Elektromontage Power grundades 2018 och består idag av ett sammansvetsat team på tio personer. De arbetar främst med industri- och energisektorn och hanterar allt från mindre serviceinsatser till kompletta installationer och driftsatta anläggningar inom låg- och högspänning.
Elektromontage Power är sedan 2025 en del av koncernen SELATEK, en teknikleverantör inom elinstallation, säkerhet och automation. Genom koncernens samlade kompetens och synergier mellan bolagen skapas goda förutsättningar för utveckling, kunskapsutbyte och långsiktig tillväxt.
Om rollen:Arbetet sker främst i Sverige, men tjänsten kan även innebära vissa resor utomlands. Perfekt för dig som trivs med variation och ser internationella uppdrag som en spännande möjlighet!
Arbetstider och upplägg:
Resande arbete i team, där du vanligtvis är borta måndag till torsdag.
Fredagar är alltid lediga, vilket ger dig extra flexibilitet och en skön start på helgen.
Generös övertidsersättning och traktamente.
Kontoret ligger i Norrköping men uppdragen finns över hela Sverige och även utomlands, Elektromontage Power har tidigare utfört uppdrag i länder som Norge, Polen, Tyskland, USA, Jordanien och Indonesien. Arbetsklimatet präglas av samarbete, öppenhet och en stark teamkänsla där framgångar firas tillsammans.
I rollen kommer man bland annat hantera:
Kraftmontage och elinstallationer
Kabelteknik och eldriftsansvar
Service och funktionskontroller
Ställverksarbete och kabelskarvning (10-36kV)
Du kommer få arbeta med många välkända kunder, bland annat jobbar man idag med ABB, Hitachi, OneCo, Craftor, Gröna Lund, Furuviksparken, E.ON, Billerud Korsnäs, Holmen, Vattenfall Service, Gränges, Veitech med flera.
Vi tror att du kommer lyckas i rollen om du har:Minst ett par års erfarenhet som elektriker
Gymnasial utbildning inom el med yrkesbevis
Svenska och Engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:Erfarenhet av låg- och högspänningsdistribution
Kunskap om frekvensomriktare och UPS
Erfarenhet av kabelskarvning och avslutsteknik (10-36kV)
Erfarenhet som projektledare, ledande montör eller distributionselektriker.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Vi söker dig som har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter till förbättringar som en naturlig del av arbetet. Du är nyfiken, engagerad och motiverad att utvecklas och lära dig nya saker. För att trivas hos Elektromontage Power behöver du vara en målmedveten, noggrann och drivande person som uppskattar att samarbeta med andra.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så återkommer vi med nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Job Solution Consulting. Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig till mig oss på partners@jobsolution.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9952224