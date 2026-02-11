Elektriker Teamlead
2026-02-11
Vill du vara med och elektrifiera framtiden? Svea Solar är ett av Europas ledande Energy Tech-bolag som driver omställningen till förnybar energi. Vi erbjuder smarta helhetslösningar inom solenergi, lagring och laddning - för både hem, företag och solparker. Just nu söker vi en Elektriker Teamlead med utgångspunkt i Gävle.
Vi erbjuder
Kollektivavtal med Svenska Elektriker Förbundet (SEF) för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och förmåner Internt utbildningsprogram kopplat till förnybar energi Vi investerar i din kompetensutveckling och ger dig verktygen för att lyckas i rollen. Möjlighet till bonusar
Om rollen
Om rollen Som Elektriker Teamlead blir du en nyckelperson och en naturlig kontaktpunkt för både kollegor och samarbetspartners. Du kombinerar praktiskt installationsarbete (ca 50%) med coachning, planering och kvalitetssäkring. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, dela med dig av din kunskap och säkerställa att arbetet utförs säkert, effektivt och enligt best practice.
Du arbetar nära teamet i det dagliga arbetet och bidrar till struktur, framdrift och hög installationskvalitet. Säkerhet och kvalitet är alltid i fokus.
Ansvarsområden
Operativt stöd och planering
Daglig styrning och planering av arbetet
Stöd i planering och bokning av AC-installationer
Fördelning av installationsuppdrag
Samarbete med elektrikerpartners i området
Första linjens stöd till teamet i "how-to"-frågor
Säkerhet och kvalitet
Säkerställa att arbete utförs enligt gällande hälso- och säkerhetsrutiner
Följa upp egenkontrollprogram och installationskvalitet
Genomföra safety walks och coachning inom best practice
Kvalitetssäkring av projekt och installationer
Återkoppling och lärande från installationsavvikelser
Coachning och ledarskap
Coachning av elektriker i komplexa installationer
Introduktion och stöd till nya elektriker
Uppföljning och kravställning kring arbetssätt och kvalitet
Bidra till hög kundnöjdhet (NPS/CSAT)
Egna AC-installationer (ca 50% av din arbetstid)
Stöd till teamet i installationsrelaterade frågor
Vem är du?
Din profil Du är en erfaren elektriker som trivs i en roll där du får kombinera tekniskt arbete med att stötta och utveckla andra. Kollegor vänder sig naturligt till dig för råd och stöd. Du tror på strukturerade arbetssätt, tydliga processer och att rätt kvalitet från början sparar tid för alla.
Du är en lagspelare som tar ansvar, är lösningsorienterad och inte tvekar att göra det lilla extra när det behövs.Kvalifikationer
ECY-certifikat
Minst 3 års erfarenhet som elektriker
Minst 1 års erfarenhet av solcellsinstallationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett starkt säkerhets- och kvalitetstänk
Det är meriterande om du har erfarenhet av att coacha eller leda andra elektriker
Vill du bli vår nästa kollega?
Vi kommer att hantera ansökningar löpande så vänta inte med att söka! Du kan läsa mer om våra rekryteringsprocesser här.
Läs mer om Svea Solar och våra värderingar här: https://sveasolar.com/en/about-us
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller via Verifiera samt verifierar ECY eller certifikat via Elbranschens Centrala Yrkesnämnd.
#LI-LS2
