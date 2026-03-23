Elektriker Lycksele

Millners EL AB / Installationselektrikerjobb / Lycksele
2026-03-23


Vi söker självgående elektriker med minst 2 års erfarenhet i yrket till vår avdelning i Lycksele
Millners EL är ett företag i tillväxt som arbetar med elinstallationer, service och smarta lösningar för både privatpersoner och företag. Vi utför allt från traditionella elarbeten till installation av belysning, laddboxar, larm- och passersystem.
Nu söker vi duktiga och engagerade elektriker som vill vara med på vår resa framåt.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet av elinstallationer
Svensk el-utbildning och giltig ECY-certifiering
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt men också bidra i ett team
God arbetsmoral, engagemang och en vilja att utvecklas

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter inom både installation och service
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och trivsel står i fokus

Observera: Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemanningsföretag och rekryteringstjänster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobba@millners.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Millners El AB (org.nr 559259-0276)
Lavallvägen 9 (visa karta)
921 33  LYCKSELE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9813053

