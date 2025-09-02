Elektriker för renoveringar och service
Bra Byggservice i Göteborg AB
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bra Byggservice i Göteborg AB i Partille
Vi söker en skicklig och driven elektriker till vårt team!
Vi är ett företag som specialiserar oss på totalrenoveringar av lägenheter och lokaler. I samband med våra projekt utför vi omfattande elinstallationer, inklusive:
Utbyte och elinstallation och elcentraler
Installation av vitvaror och badrumsutrustning
Modernisering och uppgradering av elsystem
Service- och underhållsarbeten vid behov
Vi söker dig som:
Är en utbildad och certifierad elektriker
Har erfarenhet av elinstallationer inom renoveringsprojekt
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Har B-körkort ( ett krav)
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö, spännande projekt.
Låter det intressant? Skicka din ansökan
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@brabyggservice.se
Detta är ett heltidsjobb.
Industrivägen 57
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rijad Ceranic rijad.ceranic@brabyggservice.se 0737-411497
