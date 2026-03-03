Elektriker
Är du elektriker och vill arbeta i en teknisk och varierad miljö? Nu söker vi en ny medarbetare till vår kund strax söder om Östhammar. Uppdraget passar dig som bor i området och som är intresserad av en möjlighet som på sikt kan leda till anställning direkt hos företaget.
I tjänsten kommer du att arbeta med installation och uppbyggnad av låg- och mellanspänningsställverk samt system för lokalkraft. Arbetet omfattar även installation av utrustning inom ventilation, klimat, larm, kommunikation och reservkraft. Det är en roll med bred teknisk variation där du är en viktig del i att säkerställa att anläggningarna fungerar tryggt och effektivt.
Vi söker dig som har en avslutad och dokumenterad elutbildning samt minst två års erfarenhet av elinstallationsarbete. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Start sker enligt överenskommelse och arbetstiderna är förlagda till dagtid.Profil
Krav:
• Dokumenterad elutbildning
• Minst två års erfarenhet av elinstallationsarbete
• B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
