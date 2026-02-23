Elektriker
Arla Foods AB / Elektrikerjobb / Gotland
2026-02-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arla Foods AB i Gotland
, Vimmerby
, Kalmar
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Den lokalt producerade mjölken ligger till grund för vår verksamhet, men det är våra medarbetare, med deras engagemang, kunskap och omtanke, som är Arla Visby.
Vi lägger stort fokus kring hållbarhet och att alltid leverera produkter av hög kvalité.
Om du vill bli en del av ett företag där socialt ansvar, engagemang för människor och världen står högt på agendan, kan detta vara ditt nästa steg!
På Visby Mejeri arbetar idag 55 personer, varav vi nu söker en ny kollega till vårt Underhållsteam som idag består av åtta personer.
Har du djup erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av el-utrustning i produktions/industrimiljöer? Då kan du vara precis den nyckelperson vi söker. På Arla Visby söker vi nu en industrielektriker som är van att arbeta nära driften där snabba, säkra och långsiktiga lösningar krävs. Du trivs bäst i industrins tekniska verklighet, där du inte bara följer ritningar, utan också förstår hela processens funktion och flöde. Du är en del i det team som ser till att Arla Visbys anläggning fungerar som de ska, är delaktig i förebyggande arbete för att minska oplanerade fabriksstopp och utför service, reparation och projektarbeten.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av förebyggande och avhjälpande underhåll samt att medverka vid ombyggnader och nyinstallationer i fabriken. Arbetet bedrivs såväl ute i processanläggningen som inne i områdets verkstäder. Tjänsten innefattar både underhåll, renovering och tillverkningsarbeten, såsom
Felsökning och reparation av elutrustning i produktionsmiljö
Förebyggande underhåll och tillsyn
Elinstallationer i befintlig utrustning
Förbättringsarbete och mindre projekt med eget ansvar
Dokumentation och rapportering i underhållssystem
Vi ser gärna att du har erfarenheter eller ett intresse att lära dig PLC.
Du ska aktivt medverkar till att arbetena utförs inom planerad tids- och kostnadsram samt aktivt arbeta med förbättringar gällande drift, QEHS och underhållsverksamheten.
Vi söker dig som har god erfarenhet av en liknande roll, gärna då inom industrin. Du är utbildad elektriker och gärna även har auktorisation AL men inget krav. Du har en god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig i både tal och skrift på Svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
För att trivas i rollen hos oss tror vi att du drivs av utmaningen, är lösningsorienterad och är den som tar initiativ. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta i team där du ser vikten av olikheter.
Produktionen är igång dygnet runt alla dagar om året och som elektriker hos oss kommer du att arbeta Måndag-Fredag 0700-1600 där helgberedskap på rullande schema i teamet förekommer. Intervjuer kommer att ske löpande.
Facklig kontaktperson LIVS, Martin Nygren telefon 070-300 18 77
Rekryterande chef, Jesper Malmqvist, telefon 076- 869 99 87 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arla Foods AB
(org.nr 556579-4400)
Lundbygatan 1 (visa karta
)
621 21 VISBY Arbetsplats
Mejeriet i Visby Jobbnummer
9759139