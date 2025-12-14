Elektriker

Sseh Bygg & Renovering AB / Installationselektrikerjobb / Norrköping
2025-12-14


Vi är ett bygg och installations företag som utför renoveringar, ROT-jobb och elinstallationer i bostäder och lokaler. Vi söker nu en skicklig och ansvarstagande elektriker.

Publiceringsdatum
2025-12-14

Dina arbetsuppgifter
• Installation och service av el i bostäder och lokaler.
• Uttag, strömbrytare och belysning.
• Installation av golvvärme, spisar och andra fasta apparater.
• Felsökning och reparation.
• Arbeta enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

Kvalifikationer
• Auktorisation B
• Erfarenhet av elinstallationer i bostäder och lokaler
• Noggrann och ansvarstagande.
Meriterande:
• Körkort B
• Erfarenhet ROT-projekt.
• God kommunikativ förmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: sseh.se.2023@gmail.com

Arbetsgivare
Sseh Bygg & Renovering AB (org.nr 559540-5860)

Jobbnummer
9643299

