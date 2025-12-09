Elektriker
2025-12-09
Är du en driven elektriker som vill ta nästa kliv i karriären? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett väletablerat Sundsvallsföretag inom bygg och installation, känt för sin breda kompetens och tryggt fokus på säkerhet och kvalitet. Här arbetar man med allt från ställningsmontage och entreprenader till el, ventilation, snickeri och service. På deras el- och ventilationssida hanteras både service, underhåll, OVK och avancerade nyinstallationer - alltid med målet att skapa smarta, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för kunderna.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
Som elektriker får du en varierande och utvecklande vardag med både serviceuppdrag och större entreprenadprojekt. Just nu står ett omfattande sjukhusprojekt i fokus - ett långsiktigt uppdrag som gör att företaget behöver stärka upp med flera nya kollegor.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Underhåll, reparationer och felsökningar
Installation av nya system och kvalitetskontroller
Samarbete med kollegor - ibland jobbar du självständigt, ibland i team
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet som elektriker och känner dig trygg i yrkesrollen
Är självgående, ansvarstagande och van att ta egna initiativ
Har erfarenhet av installation, felsökning, underhåll och gärna säkerhetssystem
Trivs i större projektmiljöer, exempelvis sjukhus - men är också flexibel nog att kliva in på mindre servicejobb när det behövs
Har B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Sundsvall
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Ersättning
