Elektriker
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören / Installationselektrikerjobb / Uppsala Visa alla installationselektrikerjobb i Uppsala
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören i Uppsala
Om rollen
Vi söker en erfaren elektriker för timanställning vid behov. Hos oss arbetar du med varierande el-uppdrag hos både privatpersoner och företag - med flexibilitet att själv påverka när du jobbar.
Det här uppdraget passar perfekt för dig som är pensionär, egenföretagare med tid över, eller bara vill arbeta extra timmar när det passar ditt liv.
Som timanställd hos oss kommer du att:
* Utföra olika typer av elinstallationer och servicearbeten
* Jobba efter behov, med flexibla arbetstider anpassade efter din tillgänglighet
* Ingå i ett engagerat team som värdesätter kvalitet, pålitlighet och säkerhet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
* Har yrkeserfarenhet som elektriker (några års erfarenhet räcker)
* Är certifierad och behörig enligt gällande elregler
* Bor i Uppsala med omnejd
* Är självgående, noggrann och professionell i ditt arbete
* Behärskar svenska eller engelska
* Har körkort och tillgång till bil (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
* Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig och oss
* Möjlighet att själv styra över din arbetstid
* En inkluderande och familjär arbetsmiljö
* Konkurrenskraftig timlön
* Chans att bidra med din yrkeskunskap i ett meningsfullt sammanhang
Exempel på arbetsuppgifter:
* Mindre installationer och reparationer
* Service och felsökning av elutrustning
* Byte av belysning, uttag och elcentraler
* Installation av el för byggprojekt, renoveringar och utbyggnaderPubliceringsdatum2025-08-14Så ansöker du
Låter detta som något för dig? ladda upp ditt CV OCH ett kort personligt brev. Berätta varför du vill bli en del av vårt team och vad du kan bidra med.
Obs! Vi anställer kontinuerligt, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du är välkommen att skicka in den igen även om du har ansökt tidigare och inte fått anställning hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören
, https://dfpstad.se Arbetsplats
Din Företagspartner i Sverige Ek Jobbnummer
9457748