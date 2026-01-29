Elektriker - Batterier
Är du elektriker med minst 2 års erfarenhet och har tidigare arbetat med batterier eller sol-el? Just nu söker vi elektriker som kan arbeta med installation av batterier i Lund/Malmö med omnejd!Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som elektriker i denna tjänst kommer du att arbeta med installation av batterier hos privatkunder. Detta jobb är bra för dig som vill bredda din kompetens och arbetslivserfarenhet.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Nyinstallation
• Kundkontakt
• Korrekt dokumentering av utförda arbeten
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 1 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på ett uppdrag där du kommer få en chans att bredda din kompetens och arbetslivserfarenhet! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid din personlighet, inställning och engagemang.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten:
ECY-Certifikat
B körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Elektriker - BatteriOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
