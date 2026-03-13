Elektrifieringsexpert
Företagsbeskrivning
Välkommen till oss i Liljeholmen och bli en del av Rexroth Solution Lab - vår innovationshubb i Norden! Här arbetar vi i frontlinjen med att elektrifiera mobila maskiner och därmed bidra till en mer hållbar framtid. Vi är ett dynamiskt team som brinner för teknik och att leverera optimerade lösningar till våra OEM-kunder. Hos oss får du chansen att arbeta med långsiktiga projekt, nära samarbete med några av branschens mest spännande aktörer, och att faktiskt se dina idéer bli verklighet. Vi värderar kunskapsdelning, nytänkande och att ha kul på jobbet!
Om rollen
Vi söker en driven och teknikintresserad Elektrifieringsexpert med fokus på System, Mjukvara och Hårdvara. I den här rollen kommer du att vara en nyckelspelare i att designa och optimera elektriska system för framtidens mobila maskiner.
Vad du kommer att göra:
Designa och optimera: Du kommer att välja och integrera komponenter som motorer, växelriktare (invertrar), DCDC-omvandlare och ombordladdare (OBC) för att skapa system som möter våra kunders specifika behov och prestandakrav.
Samarbeta nära: Arbeta axel mot axel med våra innovativa OEM-kunder i Norden, från idé till implementerad lösning.
Utvecklas: Delta i långsiktiga och komplexa projekt som utmanar dig att växa i din expertroll.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du är en civilingenjör (eller har motsvarande examen) inom exempelvis Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk Fysik eller liknande. Du har ett genuint intresse och nyfikenhet för elektrifiering och ny teknik.
Vi uppskattar om du har:
En grundläggande förståelse för hur elektriska system fungerar, från komponentnivå till helhet, speciellt inom områden som motorstyrning, kraftelektronik (invertrar, DCDC), batteriteknik eller termisk hantering.
Ett intresse för eller erfarenhet av mjukvaruutveckling, då det är en viktig del i att styra och optimera våra system.
Kunskap om eller ett stort intresse för mobila maskiners applikationer - tänk bygg- och anläggningsmaskiner eller liknande.
Ytterligare information
VIKTIGT: Om du känner igen dig i beskrivningen, men inte tickar alla boxar gällande erfarenhet - tveka inte att söka! Vi söker dig med rätt driv, analytiska förmåga och viljan att lära och utvecklas tillsammans med oss. Vi tror på potential och erbjuder en miljö där du får möjlighet att växa och fördjupa din expertis. Vi Värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Vi erbjuder:
En spännande roll i framkanten av elektrifieringen.
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och bidra till hållbara lösningar.
En flexibel arbetsplats med möjlighet till delvis distansarbete och tillgång till ett modernt kontor i Liljeholmen.
En kultur som uppmuntrar innovation, personlig utveckling och kontinuerligt lärande.
Ett team av engagerade och kunniga kollegor som ser fram emot att välkomna dig.
Låter det här som nästa steg för dig? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka din ansökan, eller hör av dig om du är nyfiken och vill veta mer.
