Electrical System Engineer - Control Equipment and Measurement
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-01-02
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Arboga
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Electrical System Engineer - Control Equipment and Measurement hos var kund.
Om uppdraget
KravprofilDu ansvarar för att skapa kundspecifika elsystemlösningar och dokumentation för projekt inom segmentet medelstora gasturbiner. Inom området Control Equipment and Measurement (CEM) arbetar du med konstruktion av styrskåp, vilket omfattar:-Layout och komponentlistor-Kopplingsscheman och intern kabeldragning-Nätverksscheman, signallistor och säkringslistorArbetet sker i nära samarbete med styravdelningen och övriga elavdelningen. Du deltar i kundorderprojekt och säkerställer att kundkraven uppfylls i både design och dokumentation. Rollen innebär även stöd till montage och site, samt viss kontakt med underleverantörer, inköp och försäljningsorganisationen. Du förväntas vara aktiv och öppen för förändring och utveckling. Som en del av projekten kommer du även att vara i verkstaden för att stödja under hela monteringsprocessen.Krav och kompetenser:-Relevant utbildning inom elkraft/elteknik och flera års erfarenhet inom området-Erfarenhet av SPHA eller andra I/O-lösningar-Kunskap i elektriska CAD-program, tex. COMOS, ePlan och arbete med layout och kopplingsscheman-Meriterande: erfarenhet av produktlinjen och andra kraftgenereringsprodukter-Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
ÖvrigtOnsite: Minst 3 dagar per vecka.
Uppdragsstart: 2026-01-11
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 6 månader
Område: Sweden\Östergötlands län, \Finspång (FINSPÅNG)
Sista dag att ansöka är 2026-01-8
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996970-1771964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9668163