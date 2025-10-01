Electrical Project Lead Engineer
ABB AB / Elektronikjobb / Mölndal Visa alla elektronikjobb i Mölndal
2025-10-01
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
Roll och ansvarsområden
ABB Energy Industries är en division inom affärsområdet Process Automation. Energy Industries verkar inom området anläggningsautomation och elkraft för elkraftgenererande anläggningar som värme-, vatten- och kärnkraft, läkemedel- och kemianläggningar samt kraftvärmeverk. Divisionen täcker in allt från instrumentering, styr- och reglerteknik, automation, elkraftsystem inklusive generatoranslutningar till informationssystem och processoptimering som baseras på ABB:s produkter.
Placering är önskvärd i Västerås men övriga orter kan utvärderas efter kompetensprofil. Vi finns även i Kista, Malmö, Mölndal och Umeå.
Du blir ansvarig för den tekniska koordineringen och granskningen av konstruktionsarbetet för dina projekt och har ett nära samarbete med andra ingenjör och projektledare i projektteamet.
Du är den som stöttar projektledarna och ibland offertingenjörerna med ditt djupt tekniska kunnande inom bland annat elkraft och anläggningsdesign.
Du har ett nära samarbete med våra kunder och reser inom Sverige för teknikmöten med kund likväl som anläggningsbesök.
Du arbetar med design av elsystem där projekten varierar i storlek och kan omfatta förstudier, system- och detaljdesign av bl.a. ställverk (mellan- och lågspänning), reläskydd, UPS, drivsystem och styrskåp, dokumentation och provning, samt idrifttagning för ingående komponenter och system.
Du säkerställer att rätt teknisk lösning tas fram i enlighet med specifikation, standarder och säkerhetskrav vilket också kan inkludera deltagande vid FAT/provning i anläggning innan leverans.
Du delar ABB:s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du värnar om dina kollegor och affärsverksamheten.Publiceringsdatum2025-10-01Bakgrund
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning och/eller har minst 7 år arbetslivserfarenhet inom el- och/eller anläggningskonstruktion eller industriell elkraftteknik/elanläggning.
Du har ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet inom elkraft och/eller anläggningskonstruktion. Erfarenhet från igångkörningsuppdrag är också till din fördel.
Det är meriterande om du har jobbat med elkraftsgenererande anläggningar och har förståelse för kundernas processer.
Som person är du noggrann och duktig på att prioritera och planera din vardag samt är du kundorienterad och har god känsla för kvalitet i alla led.
Du har en god samarbetsförmåga och vana att arbeta i team, är målinriktad och kommunikativ. Det är meriterande om du har goda ledarskapskvalitéer eller tidigare erfarenhet av att leda team, men inget krav.
Du talar och skriver på svenska och engelska obehindrat.
Du har B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Mer om ABB
ABB erbjuder goda utbildnings- och karriärmöjligheter likväl som flera förmåner såsom möjlighet till flexibelt arbete - med större frihet att välja bäst lämpad arbetsplats, friskvårdsbidrag, extra föräldralön, arbetstidsförkortning, förmånsportal med mera.
Låt oss skapa framtiden tillsammans!
Rekryterande chef Raheleh Mahdivand Avilagh, +46724612854, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Torbjörn Eriksson, +46 702 08 99 50; Unionen: Tony Johansson, +46 730 66 99 06; Ledarna: Leif Öhrberg, +46724644016. Övriga frågor ställs till HR Talent Partner Irma Leijon, +46724612314.
Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten eller hur vi arbetar inom ABB. Vi arbetar med löpande urval, ansök därför gärna redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 30e oktober.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), http://www.abb.com
Lunnagårdsgatan 4 (visa karta
)
431 87 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal, Lunnagårdsgatan 4 Jobbnummer
9535347