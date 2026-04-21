Eldriftledare
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till verklig skillnad för både samhället och energiomställningen? Vi söker nu fler eldriftledare till driftcentralen i Trollhättan - en roll för dig som vill arbeta med samhällsviktig infrastruktur, ta ett operativt ansvar och vara med och säkerställa en trygg och stabil elförsörjning.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
Som eldriftledare är du en central del i att hålla vårt elnät stabilt, säkert och tillgängligt dygnet runt. Från driftcentralen övervakar och styr du elnätet i realtid och agerar snabbt vid störningar. Du analyserar läget, prioriterar rätt åtgärder och leder insatserna tills elförsörjningen är återställd.
I rollen planerar och leder du omkopplingar i elnätet, tar fram driftordrar och förbereder arbeten så att de genomförs på ett elsäkert sätt, med så korta avbrott som möjligt för våra kunder. Du utför även driftrelaterade beräkningar för att säkerställa kvalitet och funktion i nätet.
Du blir en del av ett sammansvetsat team av eldriftledare som arbetar nära varandra och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Rollen innebär nära samarbete med fälttekniker, entreprenörer och andra interna funktioner samt löpande dialog med både interna och externa parter.
För att ge dig rätt förutsättningar i rollen genomgår du en strukturerad grundutbildning som kombinerar teori och praktik. Tjänsten utgår från verksamhetens behov och kan innebära skiftgång, jour och beredskap.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
elkraftteknisk utbildning eller motsvarande kompetens genom erfarenhet inom elbranschen
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift, vilket är en förutsättning i dialogen med kollegor, entreprenörer och andra externa parter.
van att arbeta i digitala system och IT-stöd
För att lyckas i rollen är du en trygg och ansvarstagande person som trivs i en miljö där beslut ibland behöver fattas snabbt. Du arbetar strukturerat, behåller lugnet när det är mycket som händer och samarbetar prestigelöst samt kommunicerar tydligt. Du har ett stort engagemang för teknik, säkerhet och ett samhällsviktigt uppdrag.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Trollhättan
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Fredrik Lindberg, tel: 070-539 53 72
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
